صور.. إيقاف أعمال إزالة برج بحي النوارية على طريق مكة- المدينة بسبب طريقة الهدم

قررت الإدارة العامة للدفاع المدني بمكة المكرمة إيقاف أعمال إزالة برج في حي النوارية على طريق مكة -المدينة السريع، والذي كان يعترض مشروع إنشاء جسر النوارية.

وأظهرت صور لأعمال الهدم وجود معدات على سطح البرج بشكل لا يتطابق مع معايير السلامة، الأمر الذي أثار مخاوف الأهالي بسقوط بعض المعدات على الطريق العام لقربها منه، فضلاً عن افتقاد عناصر أخرى للسلامة كالحواجز ولوحات التنبيه.

وأفادت مصادر وفقا لصحيفة “مكة” وجود خطأ في الطريقة المستخدمة للهدم، وعدم تحقيق عناصر السلامة في عملية الإزالة المتبعة في الموقع وأبرزها عدم تهيئة منطقة العمل، أو حماية مكان الإزالة لضمان سلامة المجاورين للموقع والمستخدمين له