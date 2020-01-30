صورة تاريخية للملك فيصل بن عبد العزيز والملك الحسين بن طلال في المسجد الأقصى

نشرت دارة الملك عبد العزيز، اليوم الخميس، صورة تاريخية تجمع الملك فيصل بن عبد العزيز وملك الأردن الملك الحسين بن طلال وهما يغادران المسجد الأقصى بالقدس. وأشارت الدارة إلى أن الصورة تعود لعام 1386هـ/ 1966م، حيث تم التقاطها عقب زيارة الملكين للمسجد الأقصى والصلاة فيه.

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