نشر المستشار تركي آل الشيخ ، رئيس هيئة الترفيه ، تغريدة جديدة خلال تواجده في نيويورك لإجراء عملية جراحية . وقال آل الشيخ في تغريدته: “الحمدالله الذي لا يحمد على مكروه سواه … الحمدالله … الحمدالله جايك يا الرياض قريب إن شاء الله” . وكانت وسائل إعلامية قد كشفت أن تركي آل الشيخ قد خضع لعملية جراحية لإزالة ورم ، وقد تكللت العملية بالنجاح .

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كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل الشيخ ينشر تغريدة جديدة من نيويورك بعد نجاح عملية لإزالة ورم : “جايك يا الرياض” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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