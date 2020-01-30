أنقذت فرق حرس الحدود البحرية في منطقة جازان، مواطنة، تبلغ من العمر 20 عاماً، تعرضت للغرق بعد سقوطها في المياه أثناء تنزهها على الشاطئ المقابل لكلية الطب بجازان.
وقال المتحدث الإعلامي المكلف لحرس الحدود بجازان العقيد حسن بن بدر القصيبي، إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً يفيد تعرّض مواطنة لحالة غرق على الشاطئ المقابل لكلية الطب بعد تجاوزها السياج أثناء التنزه وسقوطها في البحر، في منطقة ممنوع السباحة بها. وأضاف القصيبي، على الفور تحركت دوريات البحث والإنقاذ إلى الموقع، وقام الغواصون بإنقاذ المرأة، وإخراجها من البحر وإجراء الإسعافات الأولية لها، ونقلت بواسطة سيارة إسعاف وحدة البحث والإنقاذ إلى مستشفى بجازان، حيث أُجريت لها الفحوصات الطبية اللازمة، وغادرت المستشفى بحالة صحية جيدة.
كانت هذه تفاصيل خبر تجاوزت المنطقة المسموح بالتنزه فيها.. إنقاذ مواطنة من الغرق في جازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.