“تنفس” تنطلق من الرياض للمرة الأولى.. بمشاركة برنامج جودة الحياة -صور

يستضيف مركز الملك عبدالله المالي في الرياض، فعالية “تنفس”، التي بدأت أمس وتستمر لمدة أربعة أيام، بمشاركة برنامج جودة الحياة، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وتهدف “تنفس” إلى تحفيز الزوار الشباب من الجنسين لخوض تجارب جديدة، واكتشاف أبعاد أوسع، وفهم العالم من حولهم بطرق مختلفة، وهي مجموعة من الأنشطة والبرامج الفريدة من نوعها تقام لأول مرة في المملكة. وتمكّن “تنفس” المشاركين من التعامل مع تغيرات وتطورات الحياة بفعالية وإيجابية، وتشجعهم على إطلاق إبداعهم وإلهامهم للابتكار، وامتلاك رؤية جديدة للمستقبل، حيثُ تأتي الفعالية بكوادر وطنية مؤهلة، ومبادرة من “آد” وهي شركة سعودية متخصصة بصناعة الفعاليات. وتتيح الفعالية للمشاركين تعلّم مهارات ومعارف جديدة تساعدهم على الخروج من منطقة الراحة، تلك المنطقة التي تحد من التعلم، والدخول في تجارب جديدة وثرية وخلاقة تضيف الكثير من الخبرات الحياتية للإنسان، كما يمكن الحصول على تذاكر الفعالية عبر الموقع الإلكتروني