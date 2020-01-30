يستضيف مركز الملك عبدالله المالي في الرياض، فعالية “تنفس”، التي بدأت أمس وتستمر لمدة أربعة أيام، بمشاركة برنامج جودة الحياة، أحد برامج رؤية المملكة 2030.
وتهدف “تنفس” إلى تحفيز الزوار الشباب من الجنسين لخوض تجارب جديدة، واكتشاف أبعاد أوسع، وفهم العالم من حولهم بطرق مختلفة، وهي مجموعة من الأنشطة والبرامج الفريدة من نوعها تقام لأول مرة في المملكة. وتمكّن “تنفس” المشاركين من التعامل مع تغيرات وتطورات الحياة بفعالية وإيجابية، وتشجعهم على إطلاق إبداعهم وإلهامهم للابتكار، وامتلاك رؤية جديدة للمستقبل، حيثُ تأتي الفعالية بكوادر وطنية مؤهلة، ومبادرة من “آد” وهي شركة سعودية متخصصة بصناعة الفعاليات. وتتيح الفعالية للمشاركين تعلّم مهارات ومعارف جديدة تساعدهم على الخروج من منطقة الراحة، تلك المنطقة التي تحد من التعلم، والدخول في تجارب جديدة وثرية وخلاقة تضيف الكثير من الخبرات الحياتية للإنسان، كما يمكن الحصول على تذاكر الفعالية عبر الموقع الإلكتروني
كانت هذه تفاصيل خبر “تنفس” تنطلق من الرياض للمرة الأولى.. بمشاركة برنامج جودة الحياة -صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.