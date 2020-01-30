وجه رجال أعمال بتوظيف مواطن شاب يعمل مع إحدى شركات التوصيل عبر التطبيقات الذكية، في إحدى شركاته، وذلك بعد أن أوصله إلى مقر عمله.
وقال رجل الأعمال ويدعى المهندس عثمان الغامدي إنه استقل إحدى سيارات “أوبر” للذهاب إلى عمله في أحد المشاريع بالرياض، وكان يقودها مواطن شاب، مبيناً أنه تعرف على الشاب وعلم أنه متخرج حديثاً من جامعة المجمعة في تخصص الهندسة المدنية، وأنه يبحث عن وظيفة.
وعبر المهندس الغامدي في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” عن إعجابه بعصامية الشاب، لذا وجه على الفور بتوظيفه في أحد المشاريع التابعة لشركته، مضيفاً “الرزق ما له توقيت”.
كانت هذه تفاصيل خبر رجل أعمال يتفاجأ بمؤهل كابتن في أوبر تعرف عليه خلال مشوار.. وهذا ما فعله معه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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