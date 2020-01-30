شاهد : البلطان يضع أحد مشاهير سناب شات بموقف محرج أمام الكل!

︎ . انتقد عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل تصرف رئيس نادي الشباب خالد البلطان تجاه أحد مشاهير وسائل التواصل أراد إجراء لقاء معه.

وأظهر الفيديو مشهور سناب يطالب رئيس الشباب بالتحدث إلا أن البلطان فاجأه بإنزال جواله ومنعه من التصوير، مبررا رفضه بعدم الاستئذان.

وعلق عدد من المغردون على ما حدث فقال حساب يدعى “ناصر”: “فيه ناس تقول فشيله ترا عندهم عادي وجيههم مغسوله الله لا يبلانا”، وقال آخر يدعى “فارس” : “يستاهل راعي الوجه البارد .. أغلب المشاهير باردين وجه وقليلين حياء يبيلهم واحد زي كذا وهذا هو مكانهم الطبيعي وهاذي هي قيمتهم و مستواهم”، فيما رد أخر يدعى ” ماجد” :”يعجبني البلطان الاحترام مطلوب قبل للتصور استئذن”.

وعلق مغرد آخر قائلا: ” مهما إختلفت مع الشخص لا تصدر رأيك حسب شعورك تجاهه! .. ‏حكم العقل و المنطق و الأدب و الذوق و تجرد من الكره أو الحب.. ‏البلطان أنت بمكان عام وشخصية مشهورة خطأ تعامله مع أبو نورة .. ‏وإذا أبو نورة ما استاذن فإنه مخطئ أيضاً .. ‏لكن الخطأ الأكبر على البلطان هذا رأيي”.





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