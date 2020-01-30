︎ .فاجأ رجل أعمال شاباً سعودياً يعمل “كابتن” في أوبر ، وذلك خلال توصيله إلى مقر عمله .

وروى رجل الأعمال المهندس عثمان الغامدي التفاصيل من خلال تغريدة على حسابه بتويتر ، مشيراً إلى إنه استقل إحدى سيارات “أوبر” للذهاب إلى عمله في أحد المشاريع بالرياض، وكان يقودها مواطن شاب، مبيناً أنه تعرف على الشاب وعلم أنه متخرج حديثاً من جامعة المجمعة في تخصص الهندسة المدنية، وأنه يبحث عن وظيفة.

وأوضح الغامدي أنه وجه على الفور بتوظيفه في أحد المشاريع التابعة لشركته، مضيفاً “الرزق ما له توقيت”.





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كانت هذه تفاصيل خبر ركب معه ليوصله لعمله فكافأه بوظيفة بالشركة لهذا السبب @osgcont لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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