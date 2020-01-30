«العمل» تعلن خدمة مشروطة تخفض مخالفة المنشآت بنسبة 80%

أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الخميس، خدمة جديدة، تتمثل في تسوية مخالفة المنشآت التي ترتكب مخالفة للمرة الأولى، وذلك بتخفيض قيمة المخالفة الأولى لها -بعد قيام المنشأة بتحقيق الشروط المطلوبة- بنسبة 80%.
وأكد المتحدث الرسمي للوزارة، خالد أبا الخيل، أن وزارة العمل نصّت على مجموعة من الاشتراطات والضوابط اللازمة لاستفادة المنشآت من الخدمة، وتتمثل في التالي:
أولًا: صدور قرار إداري يقضي بإيقاع إحدى العقوبات المنصوص عليها في جدول المخالفات.
وثانيًا: ضرورة أن يكون التقديم على التسوية خلال 90 يومًا من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار الإداري الخاص بالعقوبة.
وثالثًا: وجوب إزالة المخالفة وتصحيح وضع المنشأة.
ورابعًا: أن تلتزم المنشأة بقرارات التوطين، بحيث يكون نطاقها أخضر فأعلى.
وخامسا: ألا تكون الغرامة قد سددت.
يُذكر أنه يمكن للمنشآت التحقق أو التأكد من أحقيتهم في الحصول على الخدمة والاستفادة منها عن طريق الدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية للمنشأة في موقع الوزارة.
وكانت وزارة العمل قد أعلنت، اليوم، عزمها إطلاق 20 مبادرة جديدة، تستهدف تحفيز وتحسين بيئة أعمال القطاع الخاص للمساهمة في توطين الفرص الوظيفية، ورفع مستوى تنافسية المنشآت في سوق العمل.
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