الملك وولي العهد يلتقيان مديرة اليونيسكو

وجرى -خلال الاستقبال- استعراض أبرز جهود المنظمة، وسبل تعزيز وتطوير التعاون بين المملكة والمنظمة في مجالات التربية والعلوم والثقافة.
من جهة أخرى، بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية عزاء ومواساة إلى الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت جنوب شرق بلاده، وما نتج عنها من وفيات.
وقال الملك: «علمنا بنبأ الفيضانات التي اجتاحت جنوب شرق البلاد، وما نتج عن ذلك من وفيات، ونزوح الآلاف من مناطقهم، وإننا إذ نشارك فخامتكم وشعب جمهورية البرازيل الاتحادية الصديق ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق، باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا، أحر التعازي وصادق المواساة، وألا تروا أي مكروه».
من جهته، التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، أمس، المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونيسكو» أودري أزولاي، واستعرضا المبادرات والبرامج السعودية في الجانب الثقافي، والتعاون المتواصل والمثمر مع اليونيسكو وفق رؤية المملكة 2030، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.
كما بعث ولي العهد برقية عزاء ومواساة إلى الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت جنوب شرق بلاده، وما نتج عنها من وفيات، وقال ولي العهد: «بلغني نبأ الفيضانات التي اجتاحت جنوب شرق البلاد، وما نتج عن ذلك من وفيات، ونزوح الآلاف من مناطقهم، وأُعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة».
لقاء وعزاء
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