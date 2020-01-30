18 مليون ساعة تطوع في 2019

حققت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مجال العمل التطوعي مستهدفات التشجيع على ذلك، ضمن برنامج التحول الوطني، أحد برامج رؤية المملكة 2030، حيث تجاوز عدد المستهدفين ما كان مخطط له بالوصول إلى 120.000، بواقع 192.448 متطوعاً فعلياً دون تكرار رقم الهوية.

الفرص المحققة

أوضح نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية لقطاع التنمية الاجتماعية ماجد بن عبدالرحيم الغانمي أن عدد الفرص التطوعية استهدف 48.125 فرصة، في حين تجاوزت الفرص المحققة 300.837 فرصة، منها 67% في مجال التطوع العام و21% في مجال التطوع المهاري و12% في مجال التطوع الاحترافي، كما بلغ إجمالي عدد الساعات التطوعية 18.735.625 ساعة تطوعية محققة.

أثر إيجابي

أضاف الغانمي أن نسبة المتطوعين السعوديين بلغت 91% حسب ما اشتملت عليه الإحصائية، حيث حازت منطقة مكة المكرمة على أعلى نسبة من المتطوعين ثم منطقة المدينة المنورة فمنطقة الرياض، مشيراً إلى أن التجربة التطوعية تركت أثراً إيجابياً على 97% من المتطوعين الذين كان لهم دور إيجابي في أداء الفرص التطوعية، فيما أبدى 98% منهم الرغبة في تكرار تجربة العمل التطوعي واستعدادهم لتحفيز الآخرين لخوض هذه التجربة الرائدة، مشيراً إلى أن العديد من الجهات الحكومية وغير الربحية الفاعلة في مجال العمل التطوعي أسهمت في تحقيق هذه المستهدفات وفق مبدأ التكامل والتعاون.