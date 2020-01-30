أمير القصيم يدشن مبادرة أهلا مدرستي

دشّن أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، مبادرة فريق سخاء التطوعي تحت عنوان «أهلا مدرستي»، في موسمها الثاني، بدعم من شركة اتحاد الراجحي، وبالتعاون مع مكتب إدارة التعليم بمحافظة النبهانية، وذلك بالمدخل الرئيسي لديوان الإمارة بمدينة بريدة، بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومدير المسؤولية المجتمعية في شركة اتحاد الراجحي الدكتور عبدالوهاب الزهراني.

واستمع أمير منطقة القصيم إلى شرح مفصل من قائدة فريق سخاء التطوعي أفنان الدبيخي عن مبادرة الفريق، التي قدمت خدماتها وجهودها لتلمس احتياج المتعففين والمتعففات في حملة «أهلا مدرستي»، بتوفير المستلزمات الدراسية الجديدة كافة من «ثياب، ومراييل، وشنط، وأحذية، وأدوات مكتبية، وبدلات رياضية»، والتي تستهدف فيها طلاب وطالبات مركز أبانات التابع لمحافظة النبهانية، مشيرةً إلى أن هذا العمل تم خلال 30 متطوعا ومتطوعة، وبمشاركة أكثر من 20 منشئة تجارية، وزعت فيه أكثر من 17 ألف قطعة، على أكثر من 1950 طالبا وطالبة، بمدة عمل وتجهيز تجاوزت 14 يوما، بمعدل 98 ساعة تطوعية قضاها أعضاء الفريق في مبادرة «أهلا مدرستي».

وأوضحت الدبيخي أن المبادرة تسعى إلى تعزيز جانب العمل التطوعي، عبر البحث عن الأسر المتعففة وتزويدها بما تحتاجه من احتياجات مدرسية وملابس، مقدمة شكرها وتقديرها إلى أمير منطقة القصيم، وإلى كل من أسهم في خدمة هذا العمل التطوعي، مشيرة إلى أن ذلك العمل سيتواصل في ظل التشجيع الذي يلقاه الفريق والدعم اللامحدود من إمارة المنطقة والجهات ذات العلاقة. من جهته، بارك أمير منطقة القصيم إطلاق مبادرة فريق سخاء التطوعي «أهلا مدرستي»، معبراً عن سعادته بما شاهده خلال هذه المبادرة بتعاون عدد من الجهات التجارية والأهلية مع فريق سخاء، مؤكدا أن التكاتف في العمل التطوعي أمر عظيم، عاكس بالنفع والفائدة على جميع شرائح وفئات المجتمع، مثمناً ما بذلته مؤسسة الراجحي المجتمعية من دعم لتعزيز العمل التطوعي، مقدما شكره وتقديره إلى فريق سخاء التطوعي على مبادراته الدائمة لخدمة هذا العمل التطوعي الخيري.