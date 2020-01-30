الأمير تركي بن طلال يُسلم 19 وحدة سكنية لمستفيدي جمعية البر بأبها

أكد أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أن توجيهات قيادة هذه البلاد تحرص على حفظ حق المواطن؛ ودعمه في إيجاد السكن المناسب له ولأسرته، بما يضمن لهم الحياة الكريمة، وذلك خلال تسليمه 19 أسرة من مستفيدي جمعية البر بأبها وحداتهم السكنية، عن طريق برنامج «مساكن» ضمن الاتفاقية الإطارية بين الجمعية ووزارة الإسكان (الإسكان التنموي).

من جانبه أشار أمين عام الجمعية الشيخ محمد بن سعيد بن فحاس أن جمعية البر بأبها أتمت حتى الآن تسليم 249 وحدة سكنية لمستفيديها، تلبية لحاجتهم وتمكينهم من السكن المناسب سواءً بالتملك أو الانتفاع، مؤكداً استمرار تنفيذ هذا البرنامج للمستفيدين بما يعزز العمل الاجتماعي الذي تقدمه الجمعية، مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة عسير على توجيهاته الدائمة بسرعة قضاء حوائج الأسر المحتاجة بالمنطقة.