ختام مبادرة سفراء الوسطية 4

واستمر برنامج «سفراء الوسطية 4» على مدار 3 أيام، واهتم بتنمية الطلاب والطالبات على مفاهيم وأدوات «الصناعة الإعلامية»، خلال الجلسات الحوارية، والدورات التدريبية، وورش العمل التي قدمها عدد من المتخصصين المحترفين في هذا المجال. وأشار مدير جامعة طيبة عبدالعزيز قبلان السران، إلى أن برنامج «سفراء الوسطية 4» يعد إحدى مبادرات معرض خير أمة، المقام في رحاب الجامعة، وأضاف بأن البرنامج شهد إطلاق تطبيق «سفراء رسل الخير»، وهو منصة رقمية تهدف إلى عرض المحتويات الإعلامية للمشاركين والمشاركات في فن كتابة «التحقيقات والمقالات والأخبار الصحفية».
وأكد أن التطبيق الرقمي الجديد، يهدف إلى تعزيز مستهدفات «تنمية القدرات البشرية»، وهو أحد برامج تحقيق أهداف رؤية 2030، وتحسين مخرجات منظومة التعليم والتدريب المستمر مدى الحياة، وتعزيز كفاءة الرأسمال البشري بما يتوافق مع الرؤية، خلال برامج تواكب مستجدات العصر ومتطلباته، وتتواءم مع احتياجات التنمية، وبما يحقق الشمولية والجودة والمرونة. وذكر المدير التنفيذي لمؤسسة سالم بن محفوظ الخيرية، ممدوح الحربي، أن شراكتهم الإستراتيجية مع جامعة طيبة في برنامج «سفراء الوسطية 4»، يتوافق مع دورها النوعي في دعم مجالات التعليم، وتمكين القطاع غير الربحي، لتحقيق الأثر المستدام في تنمية الإنسان.
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