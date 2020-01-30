مدير هيئة نجران يتفقد سير العمل بشرورة والوديعة

والتقى -خلال الجولة- منسوبي الهيئة ووجّه بأهمية تقديم النصح والتوجيه لجميع أفراد المجتمع بالحكمة والموعظة الحسنة، تحقيقا لشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفق الأنظمة والتعليمات المرعية، والعمل مع الجهات الحكومية الأخرى، بما يحقق المصلحة ويخدم أهالي وزوار المنطقة. كما تفقد القحطاني المكتب التوجيهي بالوديعة.
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