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مدير هيئة نجران يتفقد سير العمل بشرورة والوديعة

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قام المدير العام لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران سعيد مشبب القحطاني، بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل الميداني والتوعوي بمحافظة شرورة، ومركز هيئة الوديعة. كما زار محافظَ شرورة إبراهيم عاطف الشهري، ورئيسَ مركز الوديعة عامر الصيعري، والتقى رئيس النيابة العامة فهد محمد السبيعي. وتجوّل القحطاني في أقسام الهيئة والمركز واطلع على محتوياته، وما يقدمه من خدمات توعوية ووقائية.

والتقى -خلال الجولة- منسوبي الهيئة ووجّه بأهمية تقديم النصح والتوجيه لجميع أفراد المجتمع بالحكمة والموعظة الحسنة، تحقيقا لشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفق الأنظمة والتعليمات المرعية، والعمل مع الجهات الحكومية الأخرى، بما يحقق المصلحة ويخدم أهالي وزوار المنطقة. كما تفقد القحطاني المكتب التوجيهي بالوديعة.


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