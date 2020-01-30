مدير تعليم شرورة يلتقي قادة وقائدات المدارس

أقيم لقاء قادة وقائدات المدارس بحضور مدير تعليم شرورة فهد عقالا لمناقشة تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية والنقل الخارجي والداخلي. ورحب مدير التعليم بالحضور وقدم لهم الشكر على ما يقدمون من جهود مميزة في الميدان التعليمي، وطالب بمضاعفة العمل والتركيز على نواتج التعلم ومخرجات التعليم التي تحقق النتائج العليا في الاختبارات المركزية والدولية. وجرى استعراض طريقة تحديث بيانات المعلمين والتقديم على حركة النقل الداخلي والخارجي، بالإضافة إلى بعض التوجيهات والمداخلات من المساعد للشؤون المدرسية ومدير الإشراف التربوي ومدير خدمات الطلاب ومشرف قضايا المعلمين وتقنية المعلومات.



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