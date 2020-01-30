24 ألف مستفيد من نسيج لتعزيز التعايش المجتمعي

ويهدف مشروع نسيج إلى ترسيخ قيم التعايش المجتمعي بين شرائح المجتمع، لبناء قاعدة مجتمعية صلبة ومتلاحمة، وتنمية الحسّ الوطني ورفع مستوى الوعي لدى الشباب والفتيات، وتقوية حصانة المجتمع ضد كل ما يهدد النسيج الوطني، وإبراز القيم المشتركة وتفعيل دورها لتحقيق التلاحم الوطني المنشود.
وأكد نائب الأمين العام إبراهيم زايد العسيري، أن المركز يسعى خلال برنامج «نسيج» إلى تعزيز الوحدة الوطنية، وحماية الشباب والفتيات من كل ما يهدد سلامة النسيج المجتمعي. وأضاف، بأن نجران تعدّ نموذجا وطنيا مميزا للتعايش المجتمعي، وأن برنامج نسيج يسعى إلى تنمية هذا المكسب الوطني وترسيخه بين الأجيال القادمة، عبر تعزيز القيم المشتركة بين مختلف الأطياف الفكرية. يذكر أن مشروع «نسيج» الذي انطلق في 2016، قد استفاد منه ما يزيد على 24 ألف مواطن ومواطنة، خلال البرامج التدريبية التي أقيمت في عدد من مناطق المملكة، وقدمها مدربون معتمدون من مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني.
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