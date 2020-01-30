أمانة جدة تطلق مبادرة إجادة

بدأت أمانة محافظة جدة استعداداتها لإطلاق المبادرة الوطنية «إجادة» في مقر الأمانة، حيث عقدت سلسلة من ورش العمل مع رؤساء البلديات الفرعية وأصحاب المنشآت التجارية، وذلك في إطار تطبيق هذه المبادرة الوطنية من أجل رفع مستوى الشفافية والامتثال للأنظمة واللوائح البلدية، بما يعود بالنفع على بيئة الاستثمار لأصحاب المنشآت والمحلات التجارية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين. ويهدف البرنامج إلى تطبيق أفضل المعايير المهنية والتقنيات الحديثة المستخدمة لرفع جودة مستوى الالتزام لأصحاب المنشآت والمحال التجارية والارتقاء بالخدمات المقدمة، علاوة على ضمان تطوير وتحسين آلية الرقابة والتفتيش، في هذا المجال، بالإضافة إلى تطوير مهارات المراقبين والمفتشين، مع التأكيد على تطبيق أفضل الممارسات العالمية من أجل الحفاظ على صحة ورضا أفراد المجتمع، والعمل على الحد من الممارسات الخاطئة بما يوفر بيئة ترتقي بالخدمات المقدمة للسكان، وتعزز ثقة المجتمع بالرقابة والخدمات البلدية. ويتوقع أن تنعكس المبادرة على تقوية ثقة المجتمع بالخدمات البلدية، وزيادة اندماجه من خلال برامج التوعية الخاصة بأدوار «إجادة» الرقابية، إلى جانب تعزيز ثقافة إشراك المجتمع في الحفاظ على الصحة وضمان رفع جودة الحياة.



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