القصاص من قاتلة زوجها بجدة

وتمكّنت سلطات الأمن من القبض على الجانية المذكورة، وأسفر التحقيق معها عن توجيه الاتهام إليها بارتكاب جريمتها، وبإحالتها إلى المحكمة الجزائية صدر بحقها صك يقضي بثبوت ما نُسب إليها، والحُكم بقتلها قصاصا، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجانية المذكورة.
وتم تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بالجانية عائشة أحمد عمر باحسين - يمنية الجنسية الخميس 5 / 6 / 1441، في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.
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