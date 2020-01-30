السعودية اليوم / الحكومة المالية تسعى لتعزيز صفوف قواتها المسلحة بـ 10 آلاف عسكري خلال الأشهر المقبلة



باماكو 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واس

أعلنت الحكومة المالية عن سعيها إلى تعزيز صفوف القوات المسلحة وقوات الأمن بـ 10 آلاف عسكري على الأقل خلال الأشهر المقبلة.

ويأتي إعلان الحكومة المالية عن سعيها إلى تعزيز صفوف قواتها المسلحة، في ظل تأكيد الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا، السعي إلى تعزيز قدرات الجيش وذلك بعد مقتل وجرح المئات من عناصر الجيش خلال الأشهر الأخيرة، بسبب هجمات المجموعات المسلحة، خصوصًا في المناطق التي لا وجود فيها لقوات مالية.

ويعاني شمال ووسط مالي من هجمات المجموعات المسلحة منذ سنوات، وتشهد المناطق القريبة من الحدود الثلاثية بين البلاد والنيجر وبوركينافاسو، مجال تركز هذه الهجمات.

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