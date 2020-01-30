السعودية اليوم / باكستان تؤكد أنها على اتصال مع السلطات الصينية لضمان سلامة مواطنيها في الصين



إسلام آباد 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واس

أشاد وزير الخارجية الباكستانى شاه محمود قريشى بمساعى الصين للتغلب على فيروس كورونا الجديد الذى ظهر في مدينة ووهان بمقاطعة هوبى الصينية.

وقال في تصريح صحفي اليوم :" إن المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية أشادا بإجراءات الصين بهذا الصدد"، مؤكدًا تضامن باكستان حكومة وشعبا مع الصين في هذا الوقت.

وأعرب عن شكره الحكومة الصينية على تقديم التعاون الممكن للباكستانيين المقيمين كافة خاصة الطلاب الباكستانيين المبتعثين في مدينة ووهان الصينية.

من جانبها أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية فاروقي بأن السلطات الباكستانية على اتصال مع نظيرتها الصينية لضمان سلامة مواطنيها في الصين جراء تفشي فيروس كورونا في مدينة "ووهان" الصينية.

وكانت باكستان قد أعلنت أمس تعرض أربعة من الطلبة الباكستانيين المبتعثين في الصين لفيروس كورونا.

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22:34ت م

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