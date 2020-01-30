السعودية اليوم / مقتل 36 مدنيًا في هجوم مسلح بالكونغو الديمقراطية



كينشاسا 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واس

قُتل نحو 36 شخصًا في هجمات مسلحة نفذت أمس على قرى شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأفادت مصادر محلية بأن مسلحين من القوات الديمقراطية المتحالفة، وهي جماعة أوغندية متشددة، داهموا أربع قرى غرب إقليم بيني الذي يشهد تصاعدًا في أعمال العنف منذ 30 أكتوبر عندما شن الجيش هجومًا ضد المتمردين.

وأضاف المسؤول الإداري عن منطقة بيني دونات كيبوانا "وجدنا 22 جثة جديدة لمدنيين قتلوا بالسلاح الأبيض، وهذا يرفع عدد القتلى إلى 36".

وكانت حصيلة أولية استناداً لمصادر محلية تشير إلى أن عدد الضحايا بلغ نحو 15 قتيلاً.

وتتألف القوى الديمقراطية المتحالفة في الأصل من متمردين أوغنديين تمركزوا عام 1995م في شرق الكونغو، لشن هجمات على كمبالا، لكنهم أوقفوا منذ زمن عملياتهم ضد أوغندا واندمجوا في المجتمع الكونغولي، ووفق خبراء تستهدف هذه المجازر المدنيين ردًا على عمليات عسكرية أطلقها الجيش الكونغولي في أواخر أكتوبر الماضي ضد قواعد تابعة للقوات الديمقراطية المتحالفة.

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22:10ت م

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