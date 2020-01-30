السعودية اليوم / بلدي العيساوية يعقد جلسته الثامنة والخمسين



العيساوية 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واس

ناقش المجلس البلدي في مركز العيساوية بمنطقة الجوف في جلسته الثامنة والخمسين، عدداً من الموضوعات البلدية والخدمية التي من شأنها تلبية تطلعات المواطنين .

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم بمقر المجلس البلدي لبلدية العيساوية برئاسة رئيس المجلس محمد بن مسلم الشراري التي بدأها بكلمة ترحيبة بأعضاء المجلس.

وأوضح المتحدث الرسمي وأمين المجلس صالح بن سحيمان الشراري أنه نوقش جدول أعمال الجلسة، حيث اطلاع المجلس على التعاميم والخطابات الواردة للمجلس واتخذ القرارات اللازمة بشأنها، كما نوقش الحساب الختامي للعام 1440 / 1441 وأقرارة.

وقدم رئيس بلدية العيساوية المهندس سامي بن علي الغامدي شرحاً تفصيليا عن الحساب الختامي والمشروعات المنتهية.

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21:51ت م

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