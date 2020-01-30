السعودية اليوم / محافظ الخرج يلتقي برئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية " جذا "



السيح 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واس

التقى محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي في ديوان المحافظة بمدينة السيح اليوم، برئيس مجلس إدارة جمعية ذوي الإعاقة الخيرية " جذا " تركي بن عبدالرحمن العتي وأعضاء المجلس في دورته الجديدة ، بحضور عبدالله بن شافي الشافي ممثلاً عن مركز التنمية الاجتماعية بالدلم .

وفي بداية اللقاء رحب الماضي برئيس وأعضاء الجمعية وحثهم على بذل الجهد لتحقيق طموحات وتطلعات حكومتنا الرشيدة نحو الأشخاص ذوي الإعاقة ، موجها شكره لأعضاء المجلس على انضمامهم للعمل التطوعي ، كما قدم شكره وتقديره لأعضاء مجلس الإدارة في دورته الماضية على ما قدموه من جهود وأعمال خلال فترة عملهم .

من جهته قدم رئيس مجلس إدارة الجمعية شكره وتقديره لمحافظ الخرج على دعمه الكبير للجمعية وتذليل ما يواجها من عقبات نحو خدمة المجتمع لاسيما الأشخاص ذوي الإعاقة .

// انتهى //

20:56ت م

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