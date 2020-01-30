السعودية اليوم / مفوضية اللاجئين تعلق عملياتها في موقع التجمع والمغادرة بليبيا



الأمم المتحدة 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واس

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم تعليق عملها التشغيلي في مرفق التجمع والمغادرة بمدينة طرابلس الليبية، خوفاً على سلامة الأشخاص وحمايتهم في المنشأة وموظفيها وشركائها وسط تفاقم الصراع في طرابلس.

وفي بيان صادر اليوم عن المفوضية، قال رئيس بعثة المفوضية في ليبيا جان بول كافاليري: إن المفوضية لم يعد أمامها أي خيار سوى تعليق العمل في المرفق بعد علمها بأن التدريبات التي يشارك فيها أفراد من الشرطة والجيش، تجري على بعد بضعة أمتار من الوحدات التي تؤوي طالبي اللجوء واللاجئين.

وأضاف: "نخشى أن تصبح المنطقة بأكملها هدفاً عسكرياً، ما يعرض حياة اللاجئين وطالبي اللجوء وغيرهم من المدنيين للخطر".

وبدأت المفوضية في نقل العشرات من اللاجئين المعرضين للخطر، ممن حُدّدوا بالفعل لإعادة توطينهم أو نقلهم إلى بلدان ثالثة، من المرفق إلى مواقع أكثر أماناً.

وأشارت المفوضية إلى أنها ستقوم أيضاً بتسهيل إجلاء مئات الأشخاص الآخرين إلى المناطق الحضرية، ويشمل ذلك، وفقاً للمفوضية، حوالي 400 شخص من طالبي اللجوء الذين غادروا مركز احتجاز تاجوراء بعد أن ضربته غارات جوية في يوليو الماضي، بالإضافة إلى حوالي 300 طالب لجوء من مركز احتجاز أبو سليم الذين دخلوا مرفق التجمع والمغادرة، في نوفمبر الماضي، بعد أن أفرجت عنهم السلطات الليبية.

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20:56ت م

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