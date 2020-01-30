السعودية اليوم / الأمين العام لمجلس التعاون يستقبل المدير الاقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في منظمة السياحة العالمية



الرياض 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واس

استقبل معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني في مكتبه بمقر الأمانة بالرياض اليوم المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة بسمه بنت عبدالعزيز الميمان.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ومنظمة السياحة العالمية في مجال دعم قطاع السياحة الخليجي وتنشيط وتعزيز التبادل السياحي بين الدول العربية.

وأشاد معالي الأمين العام بالجهود التي تبذلها منظمة السياحة العالمية لتعزيز صناعة السياحة في العالم ودعمها والنهوض بها.

حضر اللقاء رئيس قطاع الإنسان والبيئة في الأمانة العامة الدكتور عادل بن خليفة الزياني.

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20:00ت م

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