السعودية اليوم / "متاح" برنامج لتنظيم دخول العملاء لإدارة التسوية الودية بعمل الأحساء



الدمام 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واس

أطلقت إدارة التسوية الودية بمكتب عمل الأحساء عبر منصتها برنامج " متاح " لتنظيم دخول العملاء لإدارة التسوية الودية على مكاتب المصلحين، ضمن مواكبة التطورات التي تشهدها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين منها والارتقاء بجودتها تماشياً مع الخطط الموضوعة لتحقيق رضا العميل.

وأوضح مدير إدارة التسوية الودية بالمكتب المهندس مجدي المسبح مصمم ومنفذ نظام "متاح" أن هذا النظام جماعي تشاركي يتم من خلاله معرفة حالة المصلح أما أن يكون متاح - و تعني بان المصلح جاهز لاستقبال العملاء أو في جلسة - و تعني بأن المصلح في جلسة مصالحة و غير قادر على استقبال العملاء لكن من الممكن انتظار العميل حتى انتهاء المصلح من الجلسة وغير متاح - و تعني بأن المصلح خارج المكتب أو في اجتماع و غير قادر على استقبال مراجعين كما يمّكن المصلح من معرفة ما اذا كان يوجد لديه عميل في صالة الانتظار كما أن المستفيدين من البرنامج هم مدير الإدارة والمصلح وموظف الاستقبال والعميل.

وأكد المسبح أنه تم ربط نظام "متاح" الموجود على أجهزة المصلحين بهواتفهم الذكية عبر تطبيق الجوال والموجود لدى الاستقبال لأن النظام يساعد في تنبيه المصلح في حال وجود عميل ينتظره في صالة الانتظار وأن النظام يساعد مدير الإدارة على معرفة حالة جميع المصلحين وحالة صالة الانتظار، معرباً عن سعادته البالغة بوجود إدارة داعمة لكل ما من شأنه خدمة العميل.

من جهته بيّن مساعد مدير إدارة التسوية الودية شوقي الصايل أن برنامج "متاح" يتميز بالشفافية من خلال عرضه على الشاشات في صالة الانتظار ويستطيع العميل من خلاله معرفة حالة المصلح المخول في عملية الوساطة لديه إن كان متاحا أو غير ذلك، كما يقوم نظام "متاح" بتنظيم دخول وخروج العملاء من وإلى مكاتب المصلحين.

// انتهى //

19:48ت م

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