شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: لم نسجل أي حالة إصابة بـ«كورونا الجديد» والان نبدء بالتفاصيل

أكدت وزارة الصحة، عدم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد داخل المملكة. وقالت عبر "تويتر": "بفضل الله لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد داخل المملكة، ويتم تطبيق أعلى الإجراءات الإحترازية والوقائية في المنافذ لمنع وفادة الفيروس إلى المملكة".

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