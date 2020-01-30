شكرا لقرائتكم خبر عن تجاوبا مع ”الخليج 365”.. تسوية دركال رمال خليج النعيرية والان نبدء بالتفاصيل
وكانت ”الخليج 365” نشرت تقريرا نهاية الأسبوع الماضي أشارت من خلاله إلى وجود «دركال رمال» في الجهة الشرقية من حي الخليج يثير المخاوف، بعد أن أصبح خطرا يهدد سلامة المواطنين؛ لافتقاده حواجز وقاية أو أي علامات تحذيرية، تجنب المارة خطر الوقوع المفاجئ في الحفرة، التي خلفتها معدات رفع الرمال لتسوية شوارع مخطط الإسكان.ما دفع للمطالبة باتخاذ تدابير وقائية من شأنها تحقيق السلامة من خطر السقوط في حفرة الدركال، لا سيما أن الدركال يقع بمحاذاة حي الخليج، وعلى بعد مسافة قريبة جدا من مخيمات المتنزهين ومواقع تأجير الدراجات النارية؛ ما يجعل السقوط في الحفرة أمرا واردا، لتساوي سطحها مع الأرض في الجهة الموالية للمخيمات.
وتواصلت ”الخليج 365” حينها مع رئيس بلدية محافظة النعيرية م.نايف الرجباني، وبينت له الملاحظة، وما يشكله الدركال من خطر على سلامة المواطنين، والذي أفاد بدوره بأن البلدية ستقوم بإلزام المقاول بوضع حواجز حماية؛ بما يسهم في تحقيق عوامل السلامة، وهذا ما تم خلال اليومين الماضيين.
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