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شكرا لقرائتكم انطلاق ورشة تصميم مطار أبها الجديد برعاية أمير عسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
بحضور رئيس هيئة الطيران المدني
متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني- أبها
رعى أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز رئيس اللجنة التنفيذية لهيئة تطوير منطقة عسير صباح اليوم الخميس بقاعة قصر أبها ورشة عمل لتصميم مطار أبها الجديد التي تنفذها هيئة الطيران المدني بالتعاون مع هيئة تطوير عسير بحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي بن أحمد المنصوري.
بدأت الورشة بآيات من القرآن الكريم، ثم كلمة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني بعدها كلمة أمير منطقة عسير رئيس مجلس هيئة تطوير عسير.
وقال المنصوري: “اليوم يوم فخر ويوم عز لأنه يأتي تنفيذًا لأوامر القيادة التي وجهت بهذا اللقاء، وجهتنا لنلتقي كي نرتقي، إنه يوم عز لأن فيه رفعة لبلادنا بتوجيه ولي العهد، لرسم ملامح مطار أبها الجديد.
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