«نسيج» يرسخ قيم التعايش المجتمعي في نجران

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - نجران
بهدف ترسيخ قيم التعايش المجتمعي بين شرائح المجتمع، اختتم فرع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بمنطقة نجران فعاليات برنامج «نسيج» لتعزيز التعايش المجتمعي أمس بمشاركة 38 متدربا ومتدربة من مختلف القطاعات الحكومية.
ويأتي برنامج نسيج في إطار تعاون استراتيجي مشترك بين المركز وجامعة نجران والإدارة العامة للتعليم بمحافظة شرورة، وإدارة التدريب التقني والمهني بنجران، والمعهد الثانوي الصناعي، ووزارة الحرس الوطني بالمنطقة، حيث يهدف مشروع نسيج إلى ترسيخ قيم التعايش المجتمعي بين شرائح المجتمع من أجل بناء قاعدة مجتمعية صلبة ومتلاحمة، وتنمية الحس الوطني ورفع مستوى الوعي لدى الشباب والفتيات وتقوية حصانة المجتمع ضد كل ما يهدد النسيج الوطني وإبراز القيم المشتركة وتفعيل دورها لتحقيق التلاحم الوطني المنشود.
وذكر نائب الأمين العام للمركز إبراهيم العسيري أن المركز يسعى من خلال برنامج «نسيج» إلى تعزيز الوحدة الوطنية وحماية الشباب والفتيات من كل ما يهدد سلامة النسيج المجتمعي، وقال «نجران تعد نموذجا وطنيا مميزا للتعايش المجتمعي، وإن برنامج نسيج يسعى لتنمية هذا المكسب الوطني وترسيخه بين الأجيال القادمة عبر تعزيز القيم المشتركة بين مختلف الأطياف الفكرية».
مشروع «نسيج»
- انطلق عام 2016
- استفاد منه 24,000 مواطن ومواطنة
- يقدم برامج تدريبية في عدد من مناطق المملكة
- قدم البرامج مدربون معتمدون من قبل مركزالحوار الوطني
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