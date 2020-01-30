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ملعب الشرائع يستضيف الأهلي والاتحاد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة يستضيف ملعب مدينة الملك عبدالعزيز بشرائع مكة المكرمة فريقي الأهلي والاتحاد، خلال مواجهتهما في الجولة الـ17 المقبلة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم، عندما يواجه الأول الاتفاق والثاني ضمك، بسبب أعمال الصيانة التي يخضع لها ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة «الجوهرة المشعة». وذكرت لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين لكرة لقدم أمس، أن مباراة الأهلي والاتفاق المقررة إقامتها في السادس من فبراير المقبل، ستقام على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع، وكذلك مباراة الاتحاد وضيفه ضمك، المقررة في العاشر من الشهر نفسه.



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