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بوني يبعد جوناس عن الاتحاد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عمر أمانات - جدة

دشن المحترف الإيفواري ويلفريد بوني تجربته الاحترافية الجديدة مع نادي الاتحاد مساء أمس، بمشاركته في الحصة التدريبية التي تأتي استعدادا لمواجهة الرائد مساء اليوم ضمن الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ولن يستطيع اللاعب المشاركة في اللقاءات الرسمية للفريق حتى يسقط محترف أجنبي ليحل محله، ووقع اختيار الجهاز الفني بصورة مبدئية على المحترف البرازيلي جوناس دي سوزا.

وتلقى المدير الفني الهولندي هينك تين كات ضربة موجعة بعد إصابة المحترف التونسي أنيس البدري في المناورة الكروية، ويحتاج اللاعب للعلاج والتأهيل مدة ثلاثة أسابيع، حيث سيغيب عن مواجهة الرائد والتعاون وضمك في الدوري، وعن مواجهة أولمبيك آسفي في إياب دور الثمانية من كأس محمد السادس للأبطال.