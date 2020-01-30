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آلية خليجية لتفتيش السفن الأجنبية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - مسقط ناقش اجتماع خليجي عقد في العاصمة العمانية مسقط أنشطة التفتيش الفني على السفن الأجنبية التي ترتاد موانئ الدول الأعضاء. وذكرت وكالة الأنباء العمانية أمس، أن ذلك جاء خلال اختتام الاجتماع السنوي الـ17 للجنة مذكرة تفاهم الرياض للتفتيش والرقابة على السفن بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث قرر المجتمعون العمل على وضع برامج موحدة لاستهداف السفن التي قد لا تلتزم بالمستويات القياسية للسلامة البحرية وتبادل معلومات وإحصائيات التفتيش، من خلال مركز المعلومات التابع للمذكرة. وأشارت الوكالة إلى أنه اتفق خلال الاجتماع على استخدام تطبيق الهواتف الذكية لإدخال بيانات السفن المفتشة مباشرة إلى مركز المعلومات، وتوحيد الرموز المستخدمة في تفتيش السفن بما يتلاءم مع المذكرات الإقليمية الأخرى.



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