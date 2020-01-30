شكرا لقرائتكم خبر

مقتل 6 من الميليشيات الموالية لإيران بحلب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - لندن قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 6 عناصر من الميليشيات الموالية لإيران قتلوا خلال الأيام الماضية بريف حلب الجنوبي. وأوضح المرصد أمس أن المقاتلين الذين ينحدرون من جنسيات غير سورية قتلوا جراء المعارك الدائرة مع قوات المعارضة في محيط خان طومان، ومحاور أخرى بريف حلب الجنوبي، بعد دخول الميليشيات الموالية لإيران على خط معركة استرداد دمشق - حلب الدولي المعروف بـ M5.



Advertisements

ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 6 من الميليشيات الموالية لإيران بحلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.