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10 قتلى في قصف روسي على أريحا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - لندن أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 10 مدنيين، بينهم 5 أطفال، في قصف جوي روسي استهدف مدينة أريحا في محافظة إدلب. وقال المرصد الذي يتخذ من لندن مقرا له أمس، «إنه بذلك يرتفع عدد الضحايا خلال الـ24 ساعة الماضية جراء القصف الجوي على إدلب إلى 21 قتيلا». وأشار إلى استمرار الاشتباكات بين الطرفين شمال معرة النعمان.



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