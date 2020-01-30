16 مدرسة تطبق نموذج التميز بعسير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - أبها
أقرت إدارة تعليم منطقة عسير التوسع في تطبيق «نموذج التميز» في 16 مدرسة للبنين والبنات بمختلف القطاعات، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة مدير التعليم سعد الجوني.
وأوضحت مديرة مركز عسير للتميز، فاطمة أبوملحة، أن فكرة المبادرة تركز على الريادة في تميز الأداء المدرسي محليا وإقليميا وعالميا، والعمل على نشر ثقافة التميز في المدارس بجميع مكوناتها، وبناء برامج التحسين لأداء المدرسة استنادا على معايير ومؤشرات مقننة ومحكمة، إضافة إلى تمكين المدارس من ممارسة التميز، وتأهيلها للجوائز والاعتمادات المحلية والإقليمية والعالمية، وبناء بيوت خبرة لنماذج تميز مختلفة.
وأشارت إلى أنه اعتمدت آلية عمل لنشر مفهوم التميز ومراحل تنفيذها، وفق خطة زمنية على امتداد أسابيع الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي في المدارس المرشحة للتنفيذ.
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