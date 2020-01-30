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اعتماد إعادة هيكلة جامعة الملك فيصل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الأحساء اعتمد مدير جامعة الملك فيصل الدكتور محمد العوهلي مشروع إعادة هيكلة الجامعة، وما يرتبط به من خرائط وتنظيم وأوصاف وظيفية. وأوضح أن هذا المشروع الشمولي والتطويري الواعد الرامي إلى الاستجابة لأهم الـمتغيـرات والاتـجاهات الحديثة في منظومة التعليم الجامعي، جاء مراعيا للأسس والـمبادئ التنظيمية لتصميم وإعداد الـهياكل التنظيمية. وبين أن المشروع يأتي انطلاقا من رؤية الـمملكة 2030 التي تبنت حتمية تبني منظومة تعليمية مرتبطة باحتياجات سوق العمل، واستقطاب أفضل الكفاءات، والشراكة مع القطاع الـخاص، والـمساهـمة في بناء رواد الأعمال والـمنشآت الصغيرة، وتطوير الإمكانات الاستثمارية والاقتصادية للجامعات، ورفع جودة الخدمات وكفاءة التشغيل، وتعزيز الشفافية والـمساءلة.



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