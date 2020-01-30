أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 30/1/2020

أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية شهدت تذبذب وعدم استقرار في الأسعار في الأيام الماضية، يوما ترتفع واليوم الأخر تتراجع، وهذا بشأن الأوضاع التي تسيطر على أسعار الذهب عالميا، التي تعتبر هي المتحكم الرئيسي في أسعار الذهب.

أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الخميس 30/1/2020

سجل الجرام عيار 24 نحو 190.76 ريال مقابل 50.85 دولار.

سجل الجرام عيار 22 نحو 174.86 ريال مقابل 46.61 دولار.

سجل الجرام عيار 21 نحو 166.91ريال مقابل 44.49 دولار.

سجل الجرام عيار 18 نحو 143.07 ريال مقابل 38.13 دولار.

سجل الجرام عيار 14 نحو111.27 ريال مقابل 29.66 دولار.

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سجل الجرام عيار 12 نحو 95.38 ريال مقابل 25.42 دولار.

سجل الجنيه الذهب نحو 1.335 ريال مقابل 355.93 دولار.

سجل كيلو الذهب نحو 190.755ريال مقابل 50.846 دولار.

سجل السعر العالمي للأوقية 5.932 ريال مقابل 1.581 دولار.

ويذكر أن أسعار الذهب في السعودية سجلت أعلى مستوى لها في شهر ونصف، حيث تلقي الذهب الدعم من بيانات اقتصادية ضعيفة من أمريكا ومخاوف حول اتفاق تجاري مؤقت بين أمريكا والصين.