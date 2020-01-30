السعودية | المنظمة الفيدرالية للأمم المتحدة تمنح الدكتوراة الفخرية لأربعة شخصيات سعودية واختيارهم شخصيات عام ٢٠١٩

الخليج 365 - الرياض- المناطق_جدة

تشهد جمهورية مصر العربية يوم الجمعة القادم ٣١ يناير الحالي فعالية المنظمة الفيدرالية لأصدقاء الأمم المتحدة بمشاركة

الدول العربية ووفود من الأمم المتحدة وبعض من ممثليها

وتشهد فعاليات المنظمة الفيدرالية لأصدقاء الأمم المتحدة تتويج عدد من الشخصيات لنيل الدكتوراه الفخرية من كلية الدراسات والابحاث البريطانية والعضوية الدائمة مدى الحياة في المنظمة وشخصيات عام ٢٠١٩ في الأعمال المجتمعية التي كانت محط أنظار العالم من ١٢ دوله عربيه وخليجيه وسيتم تتويج ٤ شخصيات من المملكة العربية السعودية

حيث سيتم تتويج صاحب السمو الملكي الأميرة أضواء آل سعود بهذا التكريم العالمي في مجال الخدمة المجتمعية ورعاية الأيتام حيث تعد الاميره اضواء ال سعود ممن ساهم في تقديم الدعم المعنوي والمادي واللوجستي في دعم برامج الخدمة المجتمعية

كما سيتم تتويج معالي السفير الدكتَور علي حسن الناقور بهذا التكريم نتيجة جهوده في مجال الاستثمار ودعم الطاقات الشبابية من اجل العمل في ضوء رؤية ٢٠٣٠ رؤيه التحول الوطني فيما يتم تتويج الدكتوره الاستشاريه في مجال رعاية مرضي السرطان الدكتوره اروي يماني وجهودها في دعم العمل المجتمعي والإنساني في واحد من أهم قضايا المجتمع

كما سيتم تقديم شهادة الدكتوراه الفخرية للدكتور فيصل العنزي عن جهوده في الإعاقات العقلية وتطوير الذات

وتشهد الفعاليه ايضا اعمال المؤتمر الدولي في بناء المستقبل و يبدأ المؤتمر في السابعة مساءا ويستمر لمدة ثلاث ساعات يتم الإعلان فيها عن تدشين العدد الجديد لمجلة الفيدرالية العالمية لاصدقاء الأمم المتحدة المتخصصة في شؤون الأمم المتحدة وفاعليات وأنشطة أعضاء الفيدرالية العالمية

وقال المستشار الاعلامي للمنظمه في المملكه العربيه السعوديه عبدالعزيز الانديجاني ان المؤتمر سيتطرق الي عده محاور أبرزها كلمة ممثلي الأمم المتحدة ومديرها التنفيذي ايمن وهدان وتجديد للاعضاء الجدد وتكريم البارزين حول العالم ثم يتخلل المؤتمر توقيع عددا من مذكرات التفاهم التي تتطرق الي أنشطة وفاعليات الفيدرالية المختلفة حول العالم وتكريم الشخصيات البارزة والمؤثرين في المجتمع في كافة المجالات

وهنا الانديجاني كافه الشخصيات العربيه والعالميه بهذا التتويج وعلي وجه الخصوص الشخصيات السعوديه الذين كانوا ولا زالوا من اكثر الشخصيات التي تدعم الاعمال المجتمعيه من اجل تحقيق التنميه المستدامه وفق رؤيه التحول الوطني المتوافقه مع رؤيه ٢٠٣٠

واعرب الاندبجاني عن شكره وتقديره للمنظمه الفيدراليه لأصدقاء الامم المتحده التي اخذت علي عاتقها اقامه هذا النوع من التكريم في اطار رسالتها الانسانيه والمجتمعيه

الجدير بالذكر ان المنظمه الفيدراليه لأصدقاء الامم المتحده ستمنح الدكتواره الفخويه في التخصصات التاليه

1- دكتوراة في العلوم الجيولوجية

2- دكتوراة في الصحة العامة

3- دكتوراة في الشعر والثقافة والأدب

4-دكتوراة في الفلسفة وعلم النفس والاجتماع

5-دكتوراة في ريادة الأعمال والمشروعات والاقتصاد

6- دكتوراة في الأعمال الإنسانية والتطوعية والأيتام

7- دكتوراة في القانون والاستشارات العامة

8- دكتوراة في القيادة الناجحة في التعليم

9- دكتوراة في العلوم البيئية والطقس

Advertisements

10- دكتوراة في الطاقة والتكنولوجيا الحديثة

11- دكتوراة في إدارة البنوك

12- دكتوراة في السياحة

13- دكتوراة في الاتصال وتكنولوجيا المعلومات

14- دكتوراة في السياسة والعلاقات الدبلوماسية

ويسبق الدكتوراة عضوية رسمية في الفيدرالية العالمية

الأمم المتحدة يستفيد من خلالها مدى الحياة تجدد سنويا

وتشهد الاحتفالية حضور وتتويج رسمي احتفاء وتكريم إعلامي كبير وسيرة ذاتية يستحق عليها المرشح درجات المنح