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شكرا لقرائتكم توضيح بشأن خاصية التقديم على النقل الداخلي والخارجي معًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
إلغاء النقل الداخلي حال القبول في الخارجي
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت وزارة التعليم، اليوم الخميس، أنها أتاحت في حركة النقل لعام 1441 خاصية التقديم على النقل الداخلي والخارجي معًا دون تعارض.
وأضافت وزارة التعليم، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه في حالة تحقق إحدى رغبات النقل الخارجي، سيتم آلياً إلغاء النقل الداخلي.
يذكر أن وزارة التعليم، أعلنت اليوم الخميس عن خطوات إدخال رغبات النقل الخارجي من خلال حساب المعلم والمعلمة عبر نظام نور.
وتتمثل خطوات إدخال رغبات النقل الخارجي فيما يلي:
1- الدخول على نظام نور
2- اختيار أيقونة خدمات شؤون المعلمين
3- اختيار أيقونة رغبات النقل الخارجي
4- الموافقة على إقرار صحة البيانات
5- إضافة الرغبات
6- إنهاء الطلب
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