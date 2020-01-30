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شكرا لقرائتكم أرامكو تحدد سعر البروبان لشهر فبراير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
بـ 505 دولارات للطن
متابعات الخليج 365 - الرياض
قالت شركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو، اليوم الخميس، إنها حددت سعر بيع البروبان في عقد شهر فبراير عند 505 دولارات للطن، انخفاضًا من 565 دولارًا في يناير.
وفيما يعد سعر بروبان أرامكو معيارًا قياسيًّا لتسعير مبيعات الشرق الأوسط من غاز البترول المسال إلى آسيا؛ فقد حددت أرامكو سعر البوتان عند 545 دولارًا للطن، انخفاضًا من 590 دولارًا في الشهر السابق.
يذكر أن سهم أرامكو أنهى تعاملات اليوم الخميس عند 34.15 ريال متراجعًا بقيمة 0.25 ريال أو ما يعادل 0.73% من قيمته.
وكان سعر الإغلاق السابق لسهم أرامكو عند 34.40 ريال وهو نفس سعر افتتاح جلسة اليوم الخميس.
وسجل سعر سهم أرامكو الأعلى 34.40 فيما وصل السعر الأدنى 34.15 خلال جلسة اليوم.
وبلغ عدد الصفقات اليوم 6,556 صفقة فيما وصل متوسط كمية الصفقة 869 سهمًا وكانت الكمية المتداولة 5,694,035 سهمًا بقيمة 195,160,856.80 ريالًا.
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