شكرا لقرائتكم فيصل بن فرحان يستعرض التعاون مع مديرة اليونسكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-30 متابعات الخليج 365 - واس استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ( اليونسكو ) أودري أزولاي.

وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز التعاون بين المملكة واليونسكو في مجالات التربية والعلوم والثقافة، واستعراض دور المملكة في دعم الحوار بين مختلف الثقافات والحضارات، ودعم أعمال اليونسكو وبرامجها التعليمية والثقافية.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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