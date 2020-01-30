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القبول ببرامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف في تقني السيح

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - السيح

أعلن المعهد التقني للألبان والأغذية بمدينة السيح في محافظة الخرج أمس عن بدء القبول في برامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف للفصل التدريبي الثالث لعام 2020، التي تؤهل الشباب للعمل بقطاع صناعة الغذاء في تخصصات الإنتاج الغذائي، والإنتاج الحيواني، وصيانة معدات الإنتاج، وذلك من خلال التسجيل عبر الرابط التالي: https://www.dfp.edu.sa/admissions/apply.

واشترط المعهد في المتقدم أن يكون سعوديا، وحاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ولم يسبق له الحصول على دعم من صندوق الموارد البشرية، إلى جانب اجتياز المقابلة الشخصية واختبار القبول. وسيتاح للمتقدمين التوظيف مباشرة عند القبول والحصول على مزايا عدة، منها التسجيل في التأمينات الاجتماعية، والتأمين الطبي، وشهادات الدبلوم في تقنيات الألبان والأغذية براتب شهري يتراوح بين 5500 و7500 ريال، ومكافأة شهرية 3000 ريال أثناء التدريب، وتوفير السكن والمواصلات للمتدربين.

يذكر أن المعهد التقني للألبان والأغذية يعد أحد برامج المركز الوطني للشراكات الاستراتيجية، بشراكة نوعية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة المراعي، وبدعم صندوق الموارد البشرية «هدف»، ويقع المعهد في حي المصيف شرق مدينة السيح.