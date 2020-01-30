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القصاص لامرأة قتلت زوجها بسكين في جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - جدة

أصدرت وزارة الداخلية بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصا في امرأة قتلت زوجها في محافظة جدة، بمنطقة مكة المكرمة، حيث أقدمت عائشة أحمد عمر باحسين (يمنية) على قتل زوجها أحمد بن عمر بن محمد بافرط، سعودي، وذلك بطعنه بسكين طعنات عدة أدت إلى وفاته.

وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجانية المذكورة، وأسفر التحقيق معها عن توجيه الاتهام إليها بارتكاب جريمتها، وبإحالتها إلى المحكمة الجزائية صدر بحقها صك يقضي بثبوت ما نسب إليها والحكم بقتلها قصاصا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا، وأيد من مرجعه بحق الجانية المذكورة.

ونفذ حكم القتل قصاصا بالجانية عائشة أحمد عمر باحسين أمس، في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.