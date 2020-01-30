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سابك تطلق منصة «جدير» لتعزيز الاستثمار بالسوق المحلي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

دشنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» المنصة الوطنية الجديدة «جدير»، وهي خدمة الكترونية تعمل على تأهيل الموردين وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث وقعت الشركة اتفاقية استخدام المنصة «جدير» مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، بما يضمن تسهيل وصول المستفيدين إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعين العام والخاص، كما تم تقديم الاستشارات اللازمة لراغبي التسجيل في المنصة من المنشآت والمستثمرين ورواد الأعمال.

جاء ذلك خلال مشاركة «سابك» في ملتقى بيبان الرياض، والتي تأتي كجزء من دورها الأساس في دعم المحتوى المحلي وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والتعريف بمبادرة «سابك» الوطنية «نساند»، ودورها في تحفيز نمو القطاع الصناعي.

وجرى استقبال مجموعة من المستثمرين الراغبين في الاستفادة منها، كما شارك ممثلو الشركة في الجلسات الحوارية التي ناقشت واقع ومستقبل المحتوى المحلي وأبرز سبل النهوض به نحو المنافسة إقليميا وعالميا.