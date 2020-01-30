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6 أشهر مدة التدريب في «تمهير» والمكافأة 3 آلاف شهريا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) أن مدة تدريب الخريجين والخريجات من الطلبة في برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) تتراوح بين 3 و6 أشهر، وذلك لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة، لتمكين القوى الوطنية من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادها لسوق العمل.

ويأتي برنامج «تمهير» إنفاذا للأمر السامي الكريم رقم 40262 وتاريخ 18 /8/ 1437.

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وأبان «هدف» أن آلية البرنامج حددت مكافأة مالية قدرها 3 آلاف ريال شهريا، تودع في حساب المتدربين والمتدربات الملتحقين بالبرنامج، يقدمها الصندوق خلال فترة التدريب، وكذلك التأمين ضد مخاطر العمل، كما يحصلون بعد إتمام برنامج التدريب على شهادة خبرة مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف».

ويشترط برنامج «تمهير» أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الأشهر الستة السابقة، وأن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، ولم يسبق له الاستفادة من البرنامج، إذ يمكن للسعوديين والسعوديات الراغبين في الالتحاق بالبرنامج زيارة الصفحة الالكترونية للبرنامج على الرابط taqat.sa/tamheer.

إلى ذلك جدد «هدف» دعوته للخريجين والخريجات للاستفادة من الفرص التدريبية لبرنامج «تمهير»، واكتساب الخبرات والمهارات اللازمة المطلوبة لسوق العمل من خلال التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية وفقا لتخصصاتهم.