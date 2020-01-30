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اندماج 4 شركات للاستزراع المائي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

حضر وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن الفضلي، أول اندماج في قطاع الاستزراع المائي بين 4 شركات شملت: قطاع الاستزراع المائي بشركة «جازاد كو» و»أسماك تبوك» و»الشرق للاستزراع المائي» و»ثروات البحار»، تحت مسمى شركة الاستزراع المائي المتقدمة، بقيمة سوقية تبلغ 500 مليون ريال.

وأكد الفضلي أن الاندماج سيسهم في تحقيق مستهدفات الوزارة في رفع إنتاجية الاستزراع المائي المحلي، موضحا أن المرحلة الثانية ستشهد اندماج عدد من الشركات المحلية والعالمية في القطاع.

وأضاف أن الاستزراع المائي يعد من القطاعات الجاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية، مبينا أن هذا الجهد تحقق برعاية الوزارة وبدعم وتمكين من صندوقي التنمية الزراعية والصناعية، ورغبة جادة من الصناديق الحكومية وشبة الحكومية للدخول في هذا المجال الذي أصبح سوقا واعدة أمام المستثمرين. وشهد الحفل الذي أقيم في مقر الوزارة توقيع اتفاقية الاندماج بين الشركات، واستعراض مراحل إنتاج «شركة الاستزراع المتقدمة» التي سيبدأ إنتاجها المتوقع بـ 60 ألف طن متري في المرحلة الأولى، وسيتضاعف إلى 120 ألف طن متري في المرحلة الثانية، حيث تستهدف الشركة الوصول إلى 300 ألف طن متري بحلول 2035م.

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وستسهم الشركة الجديدة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 في قطاع الاستزراع المائي، ومشاركة موارد البحر الأحمر مع المستهلكين في جميع أنحاء العالم، تحقيقا لأهداف الأمن الغذائي في السعودية، وذلك من خلال أنظمة الإنتاج المبتكرة والمستدامة، لتصبح شركة رائدة عالميا في مجالات استزراع الأسماك والروبيان، من خلال تشغيل مزارع متكاملة وفق أحدث الأنظمة والتقنيات.

أول اندماج في قطاع الاستزراع المائي بين 4 شركات شملت:

قطاع الاستزراع المائي بـ»جازاد كو»

أسماك تبوك

الشرق للاستزراع المائي

ثروات البحار

الاستزراع المائي المتقدمة

القيمة السوقية: