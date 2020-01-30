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مصري يخطب ابنة الملياردير بيل جيتس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - لوس أنجلوس أعلنت جينفر ابنة الملياردير بيل جيتس خطوبتها لصديقها الفارس المصري نايل نصار. وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن جينفر(23 عاما) أعلنت نبأ خطوبتها لنايل (28 عاما) أمس الأول من خلال موقع انستقرام لمشاركة الصور. وكتبت جيفنر «نايل نصار، أنت فريد من نوعك. لا أستطيع الانتظار لأن نقضي حياتنا معا نتعلم ونكبر ونضحك ونحب. بالتأكيد نعم أوافق».



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