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ارتفاع مستخدمي «فيس بوك» إلى 2.5 مليار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - سان فرانسيسكو

أعلنت شبكة التواصل الاجتماعي الأمريكية العملاقة «فيس بوك» ارتفاع عدد مستخدمي الشبكة بنهاية الربع الأخير من العام الماضي إلى 2,5 مليار مستخدم، ليستمر النمو السريع لقاعدة مستخدمي الشبكة.

وذكرت فيس بوك أن نحو 1.66 مليار مستخدم كانوا يستخدمون الشبكة بشكل يومي خلال الربع الأخير من العام الماضي، ويصل إجمالي عدد مستخدمي خدمات فيس بوك التي تشمل تطبيق التواصل الاجتماعي «واتس آب»، وموقع وتطبيق تبادل الصور «إنستجرام» إلى نحو 2.89 مليار مستخدم شهريا. وزادت الإيرادات خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى 21.1 مليار دولار، في حين زادت الأرباح بنسبة 7% إلى 7,35 مليارات دولار. في المقابل تراجع سعر سهم فيس بوك في تعاملات ما بعد الإغلاق أمس بنسبة 7%.

يذكر أن شبكة فيس بوك تتعرض لضغوط قوية من جانب الحكومة الأمريكية منذ تفجر فضيحة استخدام بيانات المستخدمين لصالح الحملات الانتخابية، والاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الولايات المتحدة وبريطانيا على الترتيب 2016، ومنذ ذلك الوقت فرضت فيس بوك قواعد أكثر صرامة على الإعلانات السياسية وكذلك على الحسابات المزيفة.